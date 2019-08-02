تكريم اللجنة المنظمة لبطولة أكاديميات الخليج

المصدر: عجمان - البيان

قامت إدارة مركز كواترو الرياضي في إمارة عجمان، بتكريم اللجان العاملة في تنظيم النسخة الرابعة لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم، التي استضافتها الإمارات في عجمان على استاد حميد بن عبد العزيز النعيمي بمركز كواترو الرياضي، بمشاركة 6 فرق من الدول الخليجية الشقيقة بين 20 و25 يوليو الماضي، وأقيم حفل التكريم في قاعة المؤتمرات بمركز كواترو الرياضي، وقام عبد الرسول عبد الله رئيس اللجنة المنظمة، مع سالم خلفان مشرف البطولة، بتكريم جميع اللجان دون استثناء، وجاء التكريم بعد النجاح الباهر الذي حققته البطولة، التي فاز بلقبها فريق أوليه من مملكة البحرين، بعد فوزهم على فريق سمارت العماني في المباراة النهائية، حيث أشاد الجميع بحسن التنظيم الاحترافي من لجان التنظيم، الذين قاموا بتذليل كافة العقبات أمام الفرق.