ليكو: 3 أيام لا تكفي للانسجام مع «الزعيم»

المصدر: سلوفينيا - البيان الرياضي

استهلت مؤسسة العين للإعلام، مساء أول من أمس، مرحلة البث «الحي» ونجحت في نقل أول مباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة العين التلفزيونية «للزعيم» أمام الفتح السعودي من ملعب غرنيا رادغنا بسلوفينيا ضمن المرحلة الثانية من برنامج المعسكر الخارجي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين دون أهداف.

وتعتبر المباراة تاريخية بالنسبة لقناة العين التلفزيونية التي تم إطلاقها أخيراً عبر التردد رقم 710 على باقات «eLife» لأنها تمثل التجربة الأولى في البث «الحي» للقناة والتي نقلت المباراة للجماهير عبر روابط البث المتوفرة في الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القناة على شبكة الإنترنت، بصوت المعلق محمد الشامسي.

ومن جانبه أعرب مطر الصهباني، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عن بالغ تقديره لرئيس نادي الفتح السعودي، المهندس «سعد بن عبدالعزيز العفالق وإدارة الكرة ممثلة في أحمد الغوينم، مدير الفريق، والمنسق الإعلامي صالح المري على التعامل الراقي والاحترافي.

وذلك بعد موافقة الإدارة على النقل التلفزيوني للمباراة الودية بين الناديين والتي كان قد تم رفض بثها مبدئياً من قبل الفريق المنافس لأسباب فنية، مؤكداً أن العلاقات الطيبة والوطيدة بين الأندية السعودية والإماراتية تجسد أسمى معاني النبل والإخاء وترسخ مفاهيم الروح الرياضية في عالم كرة القدم.

الانسجام

ومن ناحيته أكد الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين، أن فريقه مطالب بمتابعة العمل في هذه المرحلة المهمة من الإعداد للموسم الرياضي الجديد، موضحاً أن الأداء أمام الفتح السعودي، في المباراة الإعدادية الودية التي تعادل فيها الفريقان دون أهداف، كان جيداً.

بيد أن الثنائي لابا كودجو وعبدالرحمن مزيان انضما لمعسكر الفريق منذ ثلاثة أيام وهما في حاجة إلى المزيد من التدريبات من أجل الوصول إلى درجة التجانس المطلوبة، قائلاً: 3 أيام لا تكفي للانسجام، كما ذكرت لكم أن الهدف الأساسي من المباريات الودية يكمن في الوقوف على مدى تطبيق اللاعبين للتدريبات في مثل هذه المواجهات ولقد لمست مردوداً طيباً من الجميع».

وتعليقاً على سؤال حول الفترة التي أمضاها فريقه في المعسكر، قال: «المؤكد أن عدم انضمام اللاعبين الدوليين مع بداية فترة التحضير بالإضافة إلى التحاق لابا ومزيان قبل بضعة أيام، من العوامل التي تدفعنا إلى مضاعفة الجهود لأن تدريباتنا الفعلية بدأت مع اكتمال صفوف الفريق وسنعمل معاً بقوة وجدية على تحقيق أهدافنا المرجوة في الموسم الجديد».

ومن جانبه قال قائد فريق العين، إسماعيل أحمد، إن التجربة الودية الثالثة للفريق أمام الفتح السعودي كانت جيدة، وقدم الجميع مردوداً طيباً، خصوصاً وأن المباراة الودية الثانية لم تكتمل بسبب ظروف الطقس المتمثلة في هطول الأمطار المصحوبة بحبات البرد، قائلاً: في اعتقادي أن الفريق خرج بالمكاسب المرجوة من اللقاء على الصعيدين الفني والبدني.

وأكمل: أشكر جميع زملائي اللاعبين الذين دفع بهم المدرب على مدار الشوطين على الأداء وأتمنى التوفيق للجميع بتحقيق المكاسب المطلوبة خلال هذه المرحلة المهمة من التحضير للموسم الرياضي الجديد وفي اعتقادي أن مؤشرات أداء الفريق في المعسكر إيجابية.

والكل يعمل بالتزام وجدية وأكملنا المرحلة الأولى التي شهدتها النمسا وفقاً للبرنامج المحدد من المدرب وحالياً نمضي في المرحلة الثانية ومع نهاية فترة الإعداد أتمنى أن يصل الفريق إلى درجة الجاهزية المطلوبة".