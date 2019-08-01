الشارقة يعتمد خطط وتوصيات الموسم الجديد

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بحث مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال اجتماع لتقييم أداء الشركات والإدارات وآخر مستجدات تجهيزات واستعدادات جميع فرق النادي للموسم الجديد 2019 ـ 2020 في كافة الألعاب.

واعتمد المجلس توصيات لجنة النظام الأساسي والإداري للنادي، والتي يرأسها ناصر سعيد بن عفصان، الأمين العام للنادي، حيث تعد مخرجات اللجنة خطوة طموحة يقوم بها نادي الشارقة الرياضي في مقدمة الأندية الرياضية بالدولة، في إطار حرص نادي الشارقة على تطوير الأداء المؤسسي والتكيف مع التشريعات والقوانين الجديدة المنظمة للهيئات والكيانات الرياضية، وقد قدمت اللجنة تصوراً شاملاً للهيكل التنظيمي للنادي، من اعتماد هيكل الشركات والإدارات واعتماد اللوائح المالية ولوائح ومعايير الموارد البشرية ومهام وصلاحيات إدارات وشركات النادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة نادي الشارقة، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وبحضور محمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس الإدارة، وناصر سعيد بن عفصان الأمين العام للنادي، وعبيد سعيد الشامسي، رئيس المكتب القانوني، رئيس لجنة الاحتراف والتعاقدات.

ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم، وسعيد مطر فيروز، رئيس المركز الإعلامي، ومحمد عبيد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وإبراهيم الجروان، رئيس شركة الاستثمار، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية.

كما اطلع مجلس الإدارة على تقارير من جميع إدارات النادي حول ملف التعاقدات الجديدة لهذا الموسم، واعتمد خطط إعداد ومعسكرات الفرق الرياضية، وناقش المجتمعون الخطة الاستثمارية والتسويقية للموسم المقبل.

قرارات

وقرر المجلس إجراء تعديلات على تشكيل شركة كرة القدم، برئاسة محسن مصبح، وعضوية كل من، ناصر سعيد بن عفصان، محمد سعيد بوزنجال، إبراهيم صالح سمبيج، رضا عباس.

كما اعتمد تعيين إبراهيم سيف بن غافان، مديراً لشؤون الاحتراف ومقرراً للجنة التعاقدات بشركة كرة القدم، معاراً من مجلس الشارقة الرياضي، وقرر إنشاء رابطة مشجعي نادي الشارقة الرياضي، إضافة لإعادة هيكلة المركز الإعلامي للنادي.