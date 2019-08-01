بيدرو يقود الظفرة للفوز على إف سي ويكر ودياً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قاد المهاجم البرازيلي جواو بيدرو لاعب الظفرة، المنضم حديثاً لكشوفات الفريق من الفتح السعودي، فريقه، للفوز على إف سي ويكر بيرغسون 3-1 في ثاني مباريات الفريق الإعدادية، خلال معسكره التحضيري بألمانيا، الذي تعود منه بعثة النادي يوم 10 أغسطس الجاري.

وقدم بيدرو مستوى متميزاً في اللقاء، برهن به أنه إضافة كبيرة للفريق في الموسم الجديد، وصفقة ناجحة من خلال تحركاته الإيجابية، ونجاحه في إحراز هدفين، فيما أحرز الهدف الثالث المدافع البرازيلي ديجو، الذي يخضع لاختبارات تحت نظر الجهاز الفني، لاتخاذ قرار بشأن التعاقد معه من عدمه.

وخلال المباراة، وزع الصربي فوك رازوفيتش، فرصة المشاركة على مجموعة كبيرة من اللاعبين، بهدف تجهيز جميع العناصر، والوقوف على معدل اللياقة البدنية، إضافة إلى انتقاء التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه في الموسم الجديد، وأظهر رازوفيتش رضاءه التام على مردود الفريق في المباراتين الوديتين السابقتين، ودرجة الانضباط العالية، مؤكداً أن هنالك إصراراً كبيراً من اللاعبين على الاستفادة من المعسكر الخارجي، والتحضير الجيد، خاصة أن كل التوقعات تشير إلى أن الموسم المقبل سيكون حافلاً وقوياً، بعد الصفقات الجيدة التي أبرمتها مختلف الأندية.