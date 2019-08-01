تدريبات على فترتين لقضاة الملاعب في معسكر «نورمبيرغ»

المصدر: نورمبيرغ - البيان الرياضي

يواصل قضاة الملاعب تدريباتهم اليومية ضمن معسكرهم الخارجي المقام حالياً في مدينة نورمبيرغ الألمانية استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019 ـ 2020 وذلك بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً.

ويؤدي قضاة الملاعب تدريباتهم وفق البرنامج المعتمد من قبل لجنة وإدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم والذي يشمل محاضرات نظرية وتدريبات على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف نخبة من المدربين والمحاضرين المتخصصين محلياً ودولياً.

ويأتي في مقدمة أهداف البرامج التدريبية للمعسكر تدريبات اللياقة البدنية والوقوف على جاهزية الحكام، وتسجيل أهم النقاط الإيجابية والسلبية بهدف معالجة نقاط الضعف وتعزيز الجوانب الإيجابية، حيث إن قضاة الملاعب مقبلون على موسم رياضي حافل بالاستحقاقات منها كأس رئيس الدولة، ودوري الخليج العربي، ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى المسابقات الأخرى والمشاركات الخارجية لحكامنا على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي.

ويركز القائمون على المعسكر حالياً وبشكل كبير على جوانب مهمة منها «تعديلات قانون اللعبة الجديد» وتطبيق تقنية الفيديو من خلال المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية.

على خط آخر يواصل عدد من الحكام الواعدين سلسلة تدريباتهم اليومية بمقر اتحاد الكرة بدبي استعداداً للمعسكر الخارجي الذي سيقام كذلك في نورمبيرغ ضمن المرحلة الثانية للفترة من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2019 بمشاركة 30 حكماً وحكماً مساعداً.