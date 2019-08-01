أندية دبي ترسم خطط التواصل الفعّال مع الجماهير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ناقش «البرنامج التدريبي لمنتسبي أندية دبي والشركات التابعة لها» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شرطة دبي على مدار يومين، المبادئ الرئيسية للتواصل الفعّال بين الأندية والجماهير، كما ناقش إدارة بناء سمعة المؤسسات الرياضية في علاقتها بجماهيرها.

وحضر فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي لمنتسبي أندية دبي ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، كما تحدث خلال الجلسات بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة، وعبير الخاجة مدير قسم الإعلام في مجلس دبي الرياضي، والرائد عبد الله طارش من شرطة دبي.

وحضر أيضاً عدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الأمن ومنسقي الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الأندية ورؤساء روابط الجماهير.

واستعرض أحمد سالم المهري وعبير الخاجة المبادئ الخاصة بتنظيم العلاقة بين الأندية وجماهيرها التي وضعها مجلس دبي الرياضي استناداً إلى القيم الوطنية لدولة الإمارات، وتتضمن الواجبات التي يجب على الأندية وروابط المشجعين والجمهور اتباعها لتفعيل الدور الإيجابي للجماهير الرياضية.

تفعيل

وتنص المبادئ الخاصة بالأندية على تفعيل دور الأندية في توفير الخدمات وسبل الراحة للجماهير أيام المباريات وطيلة أيام الأسبوع، وعمل خطة للتواصل المستمر والفعّال لإعلام الجماهير بالأهداف الرياضية السنوية للنادي وبرامجه وفعاليته ودعوة الجمهور للحضور ومؤازرة الفرق.

واحترام رأي الجماهير وفتح قنوات للتواصل المستمر معهم طيلة الموسم الرياضي وتكليف مسؤول بهذه المهمة ووضع خطة مناسبة لذلك، وتطوير الحلول الرقمية بالملاعب لزيادة الحضور الجماهيري والاستثمار الأمثل له، وتنفيذ برامج للمسؤولية المجتمعية بصفة منتظمة بمشاركة لاعبين وإداريين والحرص على إشراك الراغبين من الجماهير بها، وضع مبادرات وتنفيذ برامج جاذبة للجماهير والحرص على الزيادة في عددها من المواطنين والمقيمين.

تتضمن بنود المبادئ الخاصة بروابط المشجعين للأندية أن تؤسس الأندية روابط أو مجالس للمشجعين دائمة بقرار من مجلس الإدارة تسهم في تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية.

وتقوم روابط أو مجالس المشجعين بالتواصل مع كل فئات المشجعين ووضع قاعدة بيانات بهم وتلقي المقترحات والأفكار البنّاءة من الجماهير وإيصالها للمعنيين، وتكون حلقة تواصل بين ضابط الارتباط من شرطة دبي بالنادي والجمهور لتوفير البيئة الملائمة لإسعاد الجماهير بالتنسيق مع النادي.

إدارة السمعة

واستعرض بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي، خطط التواصل الفعّال وبناء السمعة مع الجماهير، والتي تبنى على أربعة معايير، هي تحديد الهدف والعائد والأهمية والابتكار في التواصل مع الجماهير.

وعرّف سمعة المؤسسة على أنها العرض الإدراكي لأعمال المؤسسة في الماضي وممارساتها الحالية وتطلعاتها المستقبلية التي تشكل الجاذبية الكلية التي تمتلكها إزاء جمهورها الأساسي عند مقارنتها بالمنافسين، كما أن إدارة سمعة المؤسسة هي تماسك وثبات واتساق النشاطات لبناء وتعزيز واستدامة قوة وقيمة المؤسسات سواء كانت في القطاع العام أو الخاص.

ثقة الجماهير

وأوضح بطي الفلاسي أن الأصل في إدارة السمعة هو كسب ثقة الجمهور في النادي من خلال الاتصال الجيد وبناء سمعة جيدة. وشرح الفلاسي العلاقة بين سمعة المؤسسة ومسؤوليتها المجتمعية، وأن إدارة السمعة تخاطب الواقع والحقائق والتصور والانطباع، وأولويات الشركة في إدارة سمعتها، مستعرضاً التجارب الناجحة في التواصل مع الجمهور.

وتحدث الرائد عبد الله طارش من شرطة دبي عن دور ضابط الارتباط والمهام التي يقوم بها، كما استعرض المهام التي سيكلف بها مراقب الشرطة أو ضابط الارتباط بعد توصيات منصة التشجيع الرياضي والتي تتضمن متابعة شبكات التواصل الاجتماعي قبل المباريات المهمة والتنسيق مع الأندية ورابطة دوري المحترفين وضابط أمن الفعالية لوضع الإجراءات الاحترازية ضمن الخطط الأمنية إذا تطلب الأمر.