جمعية الرياضات الإلكترونية تبحث سبل التعاون مع «فن»

المصدر: الشارقة ــ خالد المهيري

قام المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وعبد الرحمن الخاجة عضو المكتب الاستشاري للجمعية، بزيارة مؤسسة " فن " الإعلامية التابعة لحكومة الشارقة والمتخصصة في الإنتاج الفني الخاص بالأطفال و الناشئين ، في إطار إقامة شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات في الدولة. جاء ذلك بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للرياضات الإلكترونية، في إقامة شراكات رياضية و إجتماعية مع كافة القطاعات الحكومية في الدولة.

وحضر اللقاء من جانب مؤسسة " فن " مريم المعلا رئيس قسم البرامج في المؤسسة ، وجميلة أحمد منسق برامج أول ، مجد الفارسي منسق البرامج ، و حصة الغص منسق العلاقات العامة بالمؤسسة

وأكد المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، خلال اللقاء بأن الجمعية تسعى دائما إلى إقامة شراكات قوية مع كافة الجهات الحكومية و الخاصة في الدولة، حرصا منهم على تحقيق الأهداف التي وضعتها الجمعية ، و المتمثلة في المحافظة على الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية في التوعية الاجتماعية والتوجيه الاسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الالعاب واحتواء اللاعبين من جميع الفئات العمرية وتنظيم مشاركاتهم واستخدامهم للألعاب الالكترونية بما يخدم مصلحتهم ورفع راية الدولة في المشاركات على كافة الاصعدة العربية والاسيوية والعالمية .