«أول الزعيم» يتعادل مع «النموذجي»

المصدر: سلوفينيا - البيان الرياضي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين مع الفتح السعودي، سلبياً دون أهداف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس، على ملعب غرنيا رادغنا بسلوفينيا، ضمن المرحلة الثانية من معسكر الفريق الخارجي.

وكان المدرب الكرواتي، إيفان ليكو قد اختبر في مواجهة الفتح 22 لاعباً، إذ دفع في الشوط الأول بكل من «خالد عيسى، علي الحيظاني، إسماعيل أحمد، مهند سالم العنزي، سالم عبدالله، فلاح وليد، محمد هلال، محمد عبدالرحمن، خالد البلوشي، محمد خلفان وجمال معروف»، بينما تألفت تشكيلة الشوط الثاني من «محمد سعيد بوسندة، سعيد جمعة، محمد علي شاكر، تسوكاسا شيوتاني، محمد فايز، يحيى نادر، أحمد برمان، محسن عبدالله، عبدالرحمن مزيان، كايو كانيدو ولابا كودجو».