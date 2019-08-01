«الشيبة» فيصل خليل يعود عبر بوابة الحمرية

المصدر: دبي- العوضي النمر

شهدت الأيام الماضية مفاجأة كروية من العيار الثقيل، متمثلة في عودة لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي فيصل خليل (36 عاماً) إلى الملاعب مرة أخرى بعد غياب استمر ما يقارب 6 سنوات، حيث ظهر في تدريبات فريق الحمرية المشارك في دوري الدرجة الأولى «الهواة»، واللافت أنه لا يزال يحتفظ برشاقته ولم يتأثر بسنوات الابتعاد.

وفيصل خليل المولود في 4 ديسمبر عام 1982، والذي لعب بصفوف شباب الأهلي في فريق أشبال النادي، وتدرج بصفوفه حتى وصل للفريق الأول وفاز بلقب هداف الدوري 2009، وسجل خلالها 100 هدف مع فريقه الأهلي قبل اندماجه مع الشباب، وتألق ونال نجومية كبيرة جعلته لاعباً متميزاً يستحق الانضمام لصفوف المنتخب الوطني لسنوات طويلة لعب خلالها 70 مباراة دولية.

انضمام فيصل خليل للحمرية يعتبر تحدياً له مع نفسه، لإثبات أنه يستحق العودة مرة أخرى للملاعب، لذلك فهو يتدرب بشكل جدي مع الفريق، ومن المقرر أن يجري النادي مباراة ودية خلال الأيام المقبلة تمهيداً للوقوف على مستواه ومدى إمكانية ضمه لصفوف الفريق في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم المقبل، ولتحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين.