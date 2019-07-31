عجمان يرفع تجاربه إلى 5 في مصر

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

رفع الجهاز الفني لفريق عجمان عدد المباريات الودية للفريق خلال معسكره الخارجي في مصر إلى 5 مباريات تبدأ من يوم الجمعة أمام «بيراميدز»، ثم أمام «الإنتاج الحربي» الذي سيكون بديلاً للزمالك بعد التطورات الأخيرة في القلعة البيضاء وإقالة الجهاز الفني للفريق، ثم يلتقي عجمان بفريق «إف سي مصر» الصاعد حديثاً للدوري الممتاز ثم يواجه «انبي»، قبل أن يختتم تجاربه أمام «المقاولون العرب».

ويخوض الفريق البرتقالي تجاربه الخمس خلال 10 أيام فقط، حيث وصل لمقر معسكره مساء أمس في فندق هيلتون بمدينة 6 أكتوبر، وقرر المدير الفني أيمن الرمادي التركيز فقط على المباريات مع إجراء تمارين خفيفة في الفترة الصباحية.