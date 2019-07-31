الأبيض يستعد لماليزيا بمعسكر خليجي

المصدر: دبي - العوضي النمر

يستعد الأبيض لأول مباراة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والمقرر أن تقام مع ماليزيا يوم 10 سبتمبر في كوالالمبور، بمعسكر خليجي يبدأ يوم 24 أغسطس، متحدياً حرارة الطقس تحمساً للفوز وتحقيق بداية قوية في التصفيات، ووفق رغبة المدرب الهولندي فان مارفيك ندرس هذه الأيام المفاضلة بين البحرين وعمان.

وسيتم حسم المكان خلال اللقاء الذي يجمع عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والهولندي مارفيك في الأسبوع المقبل، وتحديد اسم الفريق الذي سيلاقي المنتخب خلال المعسكر الذي يستمر لمدة أسبوع، حيث تمت مخاطبة عدد من المنتخبات غير المتأهلة لاختيار أحدها.

ووفق برنامج المنتخب سيعود الفريق إلى البلاد لمدة يومين، ثم يغادر إلى ماليزيا أول سبتمبر للانخراط في معسكر أخير يضع خلاله المدرب اللمسات الفنية الأخيرة قبل المباراة الرسمية، وكان المدرب والجهاز المعاون قاموا بزيارة معسكرات عدد من الأندية للوقوف على سلامة ومستويات اللاعبين، ومدى انسجامهم مع زملائهم، كما سيشاهد مباراة الوحدة مع الخاسر من لقاء النصر السعودي وذوب آهن الإيراني في ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا.

وسيعلن المدرب قائمة المعسكر الخليجي وفق مستويات اللاعبين في معسكر النمسا، وعلى ضوء زياراته لمعسكرات الأندية، وستكون ما بين 23 إلى 26 لاعباً، ثم تختصر القائمة قبل السفر إلى ماليزيا وفق لائحة الاتحاد الآسيوي.