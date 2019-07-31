18 جولة في دوري أقوياء اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أسفرت نتائج إعادة قرعة مسابقات الرجال للموسم الرياضي 2019 / 2020 عن تعديل جدول مباريات مسابقة الدوري العام لتصبح 18 جولة بدلاً من 22 بعد اعتذار نادي اتحاد كلباء عن مشاركته في مسابقات الفئة لهذا الموسم.

وجاءت نتائج قرعة مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لتضع نادي الشارقة على رأس المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه كلاً من الوصل والعين والظفرة وبني ياس، فيما كان شباب الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع كل من النصر والجزيرة والوحدة ومليحة.

وكانت إجراءات القرعة أقيمت مساء أول من أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد بحضور ناصر الحمادي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الله الكعبي رئيس لجنة الحكام، وعدد من ممثلي الأندية العشرة المشاركة في البطولة.