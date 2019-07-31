منتخب الشباب جاهز لاختبار «ديموزالي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد منتخبنا الوطني للشباب لخوض تجربته الودية الثانية غداً أمام فريق ديموزالي السلوفيني ضمن معسكره الحالي المقام في سلوفينيا استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020، وبطولة غرب آسيا في فلسطين التي ستقام للفترة من 22 أغسطس إلى 1 سبتمبر من العام الجاري.

وأكد محمد عبدالرحمن قائد منتخبنا للشباب على تجاوز زملائه اللاعبين لسلبيات التجربة الودية الأولى أمام منتخب سلوفينيا، حيث حرص الجهاز الفني على تنبيهنا بأهمية ترابط جميع الخطوط في حالتي الهجوم والدفاع، وأهمية تناقل الكرة بطريقة سلسة مع فتح مساحات للتحرك بالكــرة، وتغيير اللعب من جهة لأخرى في حالــة وجود ضغط دفاعي أمامنا.