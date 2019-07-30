«الإمبراطور» يكشف سر غياب الثلاثي

المصدر: دبي - خالد المهيري

أثار غياب 3 من نجوم الوصل وهم «علي سالمين، وجورج ديوبنج، وبشير الحسن» عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم في النمسا الكثير من التساؤلات بين جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، إلا أن مصادر مطلعة كشفت لـ«البيان الرياضي» سر غياب الثلاثي، الذي يعود إلى تعرّض علي سالمين للإصابة أثناء معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وفي الوقت ذاته التحاقه بدورة أكاديمية الشرطة، كما أن كلاً من جورج ديوبنج وبشير الحسن كانا ضمن قائمة البعثة التي سافرت إلى النمسا، إلا أن عدم صدور التأشيرة لهما حال دون وجودهما في معسكر النمسا، وأدى إلى غيابهما عن المعسكر.

ويسعى الجهاز الفني لـ«الإمبراطور» للوصول للجاهزية الكاملة لجميع عناصر الفريق استعداداً للموسم الجديد، ومشوار الفريق في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، تقام مباراة الفريق في ذهاب دور الـ 32 أمام الهلال السوداني يوم 20 أغسطس المقبل باستاد زعبيل، فيما يقام لقاء العودة يوم 30 منه.

وكان الوصل وصل إلى الدور ربع النهائي في البطولة الماضية متجاوزا فرقاَ كبيرة مثل اتحاد جدة والأهلي المصري، ويأمل تكرار تأهله إلى ربع النهائي والإستمرار قدما بالمنافسات.