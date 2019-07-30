خالد عيسى: «العيناوية» أبطال بالفطرة

المصدر: النمسا - البيان الرياضي

أكد خالد عيسى، حارس مرمى فريق العين والمنتخب الوطني لكرة القدم، أنه منذ أن انضم إلى العين، تعود أن المنافسة على البطولات والرغبة في تحقيق الإنجازات، مطلب لكل العيناوية، ومن يعرفهم جيداً، يكاد يجزم أنهم «أبطال بالفطرة» ولا يضعون هدفاً أمامهم سوى حصد الألقاب، مهما كانت الظروف التي يمر بها الفريق.

وعلى سبيل المثال، في مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، كانت جودة العناصر التي يضمها الفريق ليست بنفس إمكانات المنافسين في فرق المجموعة، ولكننا لم نسمع من أي إداري أو مشجع للنادي، أن الهدف هو الظهور المشرف، بل المطلب كان واضحاً، ويتمثل في المنافسة القوية، وفعلياً كان هدفنا التأهل، لا لشيء، سوى أننا العين.

ولكننا لم نوفق، لأن عامل الإمكانات الفنية رجح كفة المنافسين، وتابع الحارس الموجود مع فريقه في معسكر إعدادي للموسم الجديد، المقام حالياً في سلوفينيا: الواقع يؤكد أن إدارة وجمهور العين طموحهم في كل موسم بلوغ منصات التتويج، وشهدنا قبل نهاية الموسم استقدام لاعبين يمتلكون الإمكانات الفنية العالية، لتعزيز قوة الفريق على النحو الذي يمكنه من تحقيق طموحات النادي، تحت إشراف مدرب مرموق، لديه اسمه وسمعته في الدوري البلجيكي، ويتمتع بشخصية رائعة.