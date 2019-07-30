5 مكاسب لشباب الأهلي من تجربة دوروجي المجري

المصدر: دبي-العوضي النمر

حقق الأهلي 5 فوائد من تجربته الأولى، أمام فريق دوروجي المجري، الذي حقق الفوز فيها الاخير بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الأول في معسكره الخارجي المقام في سلوفاكيا، والذي غادره أمس متوجهاً إلى إسبانيا لبدء المرحلة الثانية من الإعداد التي تستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل في إطار تحضيراته للموسم الكروي الجديد.

1 وقوف المدرب أروابارينا، على مستويات اللاعبين البدنية والفنية، بعد مرحلة الإعداد، لمدة الأسبوعين، وبناء على تلك التجربة، سيتم تقييم جهد اللاعبين، لإظهار مدى حاجتهم لمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة.

2 منح المدرب أروابارينا، الفرصة أمام مجموعة كبيرة من اللاعبين المنخرطين في المعسكر، من أجل الاطمئنان على مستواهم، إضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين انضموا إلى تدريبات الفريق، بعد انتهاء معسكر الأبيض في النمسا، للوقوف على مستواهم الفني والبدني، ومدى تجانسهم مع زملائهم اللاعبين، وتلك نقطة مهمة، خاصة في ظل غياب الدوليين عن المرحلة الأولى من الإعداد .

3 لعب المدرب أروابارينا مباراة دوروجي المجري بتشكيلتين، نالت كل منها فرصة اللعب، ففي الشوط الأول، شارك كل من: حسن حمزة، وليد عباس، عبد العزيز الكعبي، محمد جابر، عبد العزيز هيكل، ماجد حسن، سعود عبد الرزاق، احمد خليل، خلفان النوبي، لوفانور، دياز.

ثم لعب الشوط الثاني بتشكيلة ضمت كلاً من: حسن حمزة، وليد حسين، محمد جابر، محمد إسماعيل، عادل وجدان، عبد الله النقبي، إسماعيل خالد، دياز، عيسى وليد، سعيد أحمد، أحمد جشك، من أجل منح كل لاعبي الفريق فرصة اللعب، ومن ثم تقييم المستوى وأداء كل لاعب.

4 برز خلال المباراة، الحارس الواعد حسن حمزة، وإن كان في حاجة لمزيد من العمل الفني، كما منح المدرب فرصة اللعب لعدد من الوجوه التي يتم إعدادها للمستقبل، مثل سعود عبد الرزاق وإسماعيل خالد، وعيسى وليد وسعيد أحمد وأحمد جشك، الذي سجل هدف فريقه الوحيد في المباراة.

5 يعي الجهازان الفني والإداري ، أنه مطالب في الموسم المقبل، بالدفاع عن لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، مع المنافسة بقوة على درع دوري الخليج العربي، والسعي للفوز بكأس سوبر الخليج العربي، في المباراة التي تجمع مع الشارقة بطل الدوري، قبل انطلاقة مباريات الدوري في الموسم المقبل، مع العودة للمشاركة في أبطال آسيا.