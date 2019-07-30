«أبيض الناشئين» إلى معسكر صربيا الخميس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2004» إلى صربيا، الخميس المقبل، للانتظام في معسكر خارجي يستمر حتى 21 أغسطس المقبل، في إطار الاستعدادات للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020، والتي ستقام في سبتمبر المقبل. ويتدرب «أبيض الناشئين» حالياً بملعب ذياب عوانة، بمشاركة 24 لاعباً، وأكد ماجد سالم مدرب منتخبنا أن مجموعة «الأبيض» في التصفيات التي تضم قرغيزستان، العراق ولبنان قوية، وقال: علينا تجهيز الفريق بشكل جيد قبل خوض التصفيات.