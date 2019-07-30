«أصحاب الهمم» يستعدون لخوض مونديال الشباب بسويسرا

المصدر: نوتويل- البيان الرياضي

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم إلى مدينة نوتويل السويسرية بمعنويات عالية استعداداً للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب،.

والتي تنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل، وبمجرد وصول البعثة، بدأ منتخبنا الوطني مرانه الأول استعداداً لخوض غمار المنافسة العالمية بروح عالية، ويسود التفاؤل بعثة أصحاب الهمم لتحقيق إنجاز جديد، وتشارك الإمارات في هذه التظاهرة العالمية بوفد قوامه 24 عضواً بينهم 13 لاعباً ولاعبة، يشاركون في منافسات المضمار والميدان.

وأكد ذيبان سالم المهيري مدير البعثة الأمين العام باتحاد رياضة أصحاب الهمم، أهمية هذا المحفل العالمــي للشــباب من خلال اكتشاف أبطال المستقبل لمنتخباتنا الوطنية، وتسليمهم الراية في المستقبل.