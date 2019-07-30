جلفار: ثقتنا كبيرة بقضاة ملاعبنا في الموسم الجديد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد كرة اليد، على الثقة الكبيرة، في قضاة ملاعب كرة اليد، والدعم المتواصل لهم خلال الموسم المقبل 2019/‏‏2020.

كما هو الحال في الموسم السابق، وشدد جلفار على أهمية دورهم في إنجاح مسيرة اللعبة محلياً رغم ما يصاحبها من بعض الاعتراضات وهذه ليست بجديدة على ساحة لعبة الأقوياء محلياً وخارجياً، وثمن جلفار الدور الكبير لهم محلياً وخارجياً معرباً عن سعادته واخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمسيرتهم والتي تعكس ثقة القائمين على اللعبة محلياً وخليجياً وعربياً وقارياً ووصولهم للعالمية تعكس الثقة الكبيرة والنزاهة التي يتمتع فيها حكامنا وحتى المراقبين الفنيين بتواجدهم شبه الدائم بجميع تلك المحافل الخارجية، مشيراً إلى أن الموسم المقبل يتطلب مزيداً من التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة.