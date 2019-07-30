«توفيق» يتوّج بكأس الوثبة ستاليونز في بومبادور

المصدر: فرنسا - البيان الرياضي

توج الجواد «توفيق» بإشراف سي بليسون وبقيادة بروجناد، بطلاً للجولة الثانية عشرة لسباق كأس الوثبة ستاليونز (بري دو سابيل) لمسافة 1700 متر، أول من أمس بمضمار بومبادور الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم. وجاء في المركز الثالث «الماجد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف دايمين فاتريجانت وبقيادة مايكل فورست.