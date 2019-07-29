مطر المنصوري: الظفرة نادٍ مجتهد في المشاريع الاستثمارية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

اتجه نادي الظفرة خلال السنوات الماضية إلى الاستثمار عبر مشاريع متنوعة صغيرة، ركز خلالها على تحقيق هدف مزدوج، يتمثل الأول في تقديم خدمة مجتمعية للمنطقة والثاني تحقيق الربح المادي.

وركز النادي على مشاريع صالات الجمانيزيوم في مدن غياثي ودلما والمرفأ والسلع، لتشجيع ممارسة الرياضة، وافتتح الأسبوع الماضي مركز اللياقة البدنية للسيدات في الظفرة خدمة للمرأة في المنطقة وتحقيق الربح المالي أيضاً، كما افتتح النادي مؤخراً مشروع المجمع السكني في منطقة السلع والذي يشمل محلات تجارية و88 شقة بعائد مادي 8 ملايين درهم في العام ما يحقق توفير مساكن جيدة للأطباء والمهندسين والمعلمين وبقية المهن في المنطقة بدرجة عالية من الجودة والفخامة.

وتأكيداً على الدور المجتمعي الذي ترتبط به استــثماراته، بدأ النادي قبل فترة إجراءات افتــتاح مشروع مدرسة تعليمية في مدينة زايد لخــدمة المنطقة مع مشروع رياضي ترفيهي يعمــل عليه في مدينة الشامخة.

وأكد المهندس مطر المنصوري رئيس شركة الاستثمار بنادي الظفرة أن ناديه مجتهــد في المشاريع الاستثمارية لتوفير مصادر دخل ذاتية تعينه على مقابلة منصرفاته في المستقبل، مبيناً أن هنالك عدداً من المشاريع التي يمكن أن ينفذها النادي مستقبلاً، ذاكراً أن النادي يمتلك قطع أراضٍ في أبوظبي سيتم الاستفادة منها أيضاً بالشراكة مع بعض المستثمرين.