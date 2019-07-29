أحمد الفورة: الاستثمار لن يُغني الأندية عن الدعم الحكومي

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

أوضح أحمد حسن الفورة نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، المسؤول عن ملف الاستثمار في النادي، أن حجم الاستثمارات في أندية الدولة يتفاوت بطبيعة الحال من نادٍ إلى آخر بحسب الدعم الحكومي، مشيراً إلى أن تأسيس الاستثمار يحتاج للدعم في البدايات ومن بعد ذلك التفكير في جني العوائد من هذه الاستثمارات، وقال إن العائد من التسويق وحده لا يكفي لتأسيس استثمار حقيقي، مؤكداً على أن الاستثمارات مهما كانت جيدة، لن تُغني الأندية من الدعم الحكومي.

وقال إنهم في نادي عجمان حصلوا على دعم جيد من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس النادي لتأسيس استثمار للنادي على المستويين القريب والبعيد، حيث توفرت للنادي أراضٍ تجارية وأنشطة متعددة في مواقع حيوية واستراتيجية في إمارة عجمان.

وأشار الفورة إلى أن نادياً يجد تسهيلات كبيرة من الحكومة المحلية في ملف الاستثمار وتعاملت إدارة النادي مع هذه التسهيلات والدعم الحكومي بكل جدية حيث بدأ النادي منذ سنوات تنفيذ مشاريع استثمارية، ولكن مهما بلغت الاستثمارات لا يمكن الاستغناء عن الدعم الحكومي الحالي سواء لنادي عجمان أو جميع أندية الدولة، فالدعم الحكومي مهم ويشكل العمود الفقري في ميزانيات الأندية، ويمكن للاستثمار أن يُشكل عاملاً مساعداً يقلل من الدعم الحكومي في المستقبل مع وضع خطط لتطوير هذا الاستثمار .