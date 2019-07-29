الاستثمار مشاريع واعدة لأنديتنا

المصدر: دبي - خالد المهيري

استعدت أندية دوري الخليج العربي بكل قوة، لكي تتحمل مسؤولياتها المالية، مع قرب دخول قرار رفع الدعم الحكومي عنها حيز التنفيذ في مرحلة مقبلة عبر مشاريع متميزة، وخطط طموحة ستسهم في إنهاء الاعتماد على الدعم الحكومي، وتؤسس مرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي، أسوة بالأندية الأوروبية والآسيوية في شرق القارة. «البيان الرياضي» يرصد أبرز استثمارات الأندية الإماراتية:

النصر

يعد نادي النصر، الملقب بالعميد، أول الأندية التي بدأت في مجال الاستثمار مبكراً، إذ رصد النصر محفظة استثمارية قيمتها 500 مليون درهم، حتى 2020 ، لتنفيذ 4 مشاريع عقارية كبرى، واستثمارات أخرى، من ضمنها بناية «تغرودة»، التي دخلت حيّز الاستغلال، وبلغت تكلفتها الإجمالية 100 مليون درهم، وتتكون من 14 طابقاً، تضم 88 شقة و4 محلات تجارية، بمساحة إجمالية تصل إلى 260 ألف قدم، و100 مليون درهم تكلفة إنجاز المشروع الجديد، وهو عبارة عن مبنيين سكنيين من 6 طوابق، و120 شقة، و40 محلاً تجارياً، على شارع نادي النصر في قلب منطقة عود ميثاء، ويتم إنشاؤهما بموقع السينما القديم، و150 مليون درهم، عنوان مساهمة النصر في مول الخوانيج، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 300 مليون درهم، بالشراكة مع شركة نخيل.

الوصل

«الإمبراطور»، بادر إلى إنشاء مشروع «أحمد بن راشد سكوير»، وهو عبارة عن مبانٍ سكنية وتجارية، بالتعاون بين نادي الوصل وبنك دبي الإسلامي، وتتولى شركة إنترماس للهندسة والمقاولات، تنفيذ مراحل المشروع، تحت إشراف المكتب العصري للاستشارات الهندسية «استشاري المشروع»، وبمتابعة من شركة الاستثمار في نادي الوصل.

كما وقع نادي الوصل مع شركة رمال الإمارات للمقاولات، عقد مشروع استثماري لبناء 69 محلاً تجارياً، علاوة على مركز تجاري ضخم، إضافة إلى سكن موظفين أرضي مع طابقين، وذلك بتمويل من بنك دبي الإسلامي.

وعلاة على ذلك، أطلق النادي في خطوة رائدة، علامتها التجارية (يلو) المتخصصة في تصنيع وتصميم الأدوات والملابس الرياضية، لجميع الألعاب الرياضية لكافة الأندية، وفي مقدمها الأندية الإماراتية، حرصاً منها على تعزيز التنوع الاقتصادي.

الوحدة

يعد نادي الوحدة، خير مثال استثماري في المجال الرياضي، من خلال إنشاء «الوحدة مول»، الذي تم افتتاحه عام 2007، إذ يعتبر من أهم مصادر دخل النادي.

كما قام نادي الوحدة في عام 2007، بإنشاء 3 أبراج، تصل تكاليف إنشائها إلى 700 مليون درهم، حيث يضم البرج الأول مكاتب على حسب المساحة الموجودة، والمقدرة بـ 30 ألف متر مربع، أما البرج الثاني، فيشمل على 396 شقة مفروشة، والثالث فهو فندق «ميلينيوم الوحدة»، الذي يشمل 243 غرفة، و412 شقة فندقية، بالإضافة إلى أكثر من 1661 موقف سيارات·

العين

الزعيم العيناوي، يمتلك في جعبته الكثير من المشاريع الاستثمارية، التي ساهمت برفد ميزانية النادي، إلا أن التميز جاء هذا العام بتأسيس "شركة العين للإعلام"، بمنظومة متكاملة، تتضمن قناة تلفزيونية خاصة ومستقلة، ومعهد تدريب إعلامي، لاستقطاب وتأهيل المواهب، والتي سيكون مقرها باستاد هزاع بن زايد، وسيرى المشروع النور مع انطلاقة الموسم الرياضي المقبل، ويعتبر هذا المشروع بمثابة ذراع استثمارية جديدة، تمثل قطاع الإعلام المتكامل، بآلية عمل حديثة، ومواكبة لهذه الصناعة، التي تشهد تطوراً وتحولاً كبيراً، تواكب ما يعيشه العالم حالياً من تأثير وزخم، من خلال هذا القطاع الحيوي ، والذي يعتبر بمثابة الواجهة الفعلية لتوجهات النادي وإنجازاته، وطريقة عمله المتفردة، أسوة بالأندية الكبيرة ذات الشعبية الواسعة في العالم.

الجزيرة

في عام 2017، أطلق رسمياً «نادي الجزيرة الرياضي الثقافي» و«ماجد الفطيم»، أعمالَ تشييد «سيتي سنتر الجزيرة»، باستثمار قدره 1.4 مليار درهم. ويثمر المشروع الجديد عن وُجهة متكاملة للتسوق والحياة العصرية والترفيه في قلب العاصمة الإماراتية، بما يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الطموحة الرامية إلى إرساء دعائم اقتصاد متين ومنافس ومستدام ومفتوح على العالم، ومن المتوقع أن يستقبل المركز التجاري زواره في مطلع عام 2021.

ويُشيّد «سيتي سنتر الجزيرة» في موقع متميز بين شارع المطار وشارع المرور في قلب العاصمة الإماراتية، وستُختار له تصاميم معمارية أخاذة وتصاميم داخلية عصرية، وسيحتضن «سيتي سنتر الجزيرة» 153 متجراً متنوعاً. ومن المتوقع أن تبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في «سيتي سنتر الجزيرة» 80.500 متر مربع ضمن مساحة مبنية قدرها 215.000 متر مربع.

الشارقة

منذ إعلان دمج ناديي الشعب والشارقة، تم تأسيس شركة الشارقة للاستثمار، التي تعد الأولى على مستوى أندية الدولة، الحاصلة على ترخيص رسمي، والتي كان من أولى مهامها، إدارة الأصول التجارية والمشروعات الاستثمارية لكلا الناديين السابقين، ومن ثم وضع آليات تتعلق بكيفية تطوير هذه الأصول، التي أتبعت أخيراً بخطط ودراسات تتعلق بـ 10 مشروعات.

و ستضمن هذه الإستثمارات تخفيف الأعباء عن الدعم الحكومي، والقدرة على الارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتي، مع نهاية السنوات الخمس المقبلة، ومن أبرزها المركز التجاري، والمطاعم المتنوعة، فضلاً عن برج سكني، و15 محلاً تجارياً حديثاً ومميزاً، وفيلتين تجارتين،كما تم الكشف مؤخراً عن شراكة نوعية وجديدة، مع شركة لجام للرياضة، يقضي بإنشاء صالة رياضية حديثة المستوى للياقة البدنية، في مقر النادي بمنطقة الحزانة.