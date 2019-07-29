الجزيرة يبصم بالعشرة في ودية هولندا في غياب مبخوت

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

بصم الجزيرة بعشرة أهداف دون رد في شباك فريق «آر اس كيه في دريل» الهولندي خلال أولى مباريات الفريق الودية بمعسكره التحضيري للموسم الجديد بهولندا والذي انطلق الأسبوع الماضي ويستمر حتى 9 أغسطس المقبل في المرحلة الأولى من الإعداد.

واستعرض فخر أبوظبي عضلاته أمام منافسه المغمور في مباراة حققت العديد من المكاسب المعنوية للفريق الذي يسعى للعودة إلى منصات التتويج، وخلال المباراة منح الهولندي يورغن ستريبل فرصة المشاركة لعدد 20 لاعباً بعد أن بدأ اللقاء بتشكيلة ضمت: عبد الرحمن العامري «حارس المرمى»، محمد العطاس، فارس جمعة، مسلم فايز، سالم راشد، سلطان الغافري، بدر الشبيبي، فيصل المطروشي، خاطر سبيت، خلفان مبارك، ماركوس كينو، ومع بداية الشوط الثاني الذي دخله الجزيرة متقدماً بسبعة أهداف دفع الجهاز الفني بتسعة وجوه جديدة، لم يكن من بينهم علي مبخوت الذي لم ينل فرصة اللعب مع المخضرم علي خصيف وعدد من اللاعبين.

وشهدت المباراة تألق ماركوس كينو الوافد الجديد من بيراميدز المصري والذي قدم مستوى جيداً ونجح في إحراز ثلاثة أهداف «هاتريك» معلناً عن نفسه بقوة في أول مشاركة له مع فريقه الجديد، بجانب مواصلة خلفان مبارك في الصناعة وهز الشباك، ودعا عدد من محبي الجزيرة، إلى أهمية التعاقد مع لاعبين أجانب مبكراً، وسرعة إكمال ملف الأجانب، باعتبار أن النادي وحسب تأكيدات المدرب سيتعاقد مع لاعبين أجانب جدد.