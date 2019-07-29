بابل أقنعني بكلباء .. وأعشق هز الشباك

المصدر: متابعة - علي الظاهري

أكد التوغولي بينيل ملابا مهاجم اتحاد كلباء، أنه يخوض تحدياً مختلفاً في مسيرته الاحترافية بعد الانضمام إلى كتيبة «النمور» قادماً من فريق في في فينلو الهولندي، مشيراً إلى أن صديقه لاعب العين السابق الهولندي ريان بابل، أخبره الكثير عن الدوري الإماراتي ونصحه بالخطوة والتجربة الاحترافية، خاصة في ظل وجود العديد من الأندية القوية في دورينا التي سجلت مشاركات خارجية مميزة على مستوى آسيا أو على الصعيد العالمي في مونديال الأندية.

حافز إضافي

وأضاف ملابا لـ«البيان الرياضي»، إن الموسم المقبل يجمعه بمدربه السابق الهولندي موريس شتاين الذي يتولى حالياً تدريب فريق الوحدة مما يعتبر حافزاً إضافياً ودافعاً نحو تقديم مشاركة متميزة، مؤكداً أن تجربته الهولندية السابقة ساهمت في كسب خبرات جديدة وتعزيز قدراته في عالم الساحرة المستديرة، واستطاع إنهاء الموسم الماضي مسجلاً 15 هدفاً في 30 مباراة، منوهاً إلى أنه في الوقت الراهن لا يريد التحدث عن عدد الأهداف التي يرغب في تسجيلها إلا بعد مرور 10 مباريات حينها سيصرح بعدد الأهداف التي يتطلع إلى تسجيلها مع نهاية الموسم، وكشف ملابا عن وجود بعض الاختلافات بين أوروبا والإمارات سواء على المستوى الفني أو ما يتعلق بالأمور الأخرى مثل حالة الطقس، وقال إنه حرص على الجري وممارسة الرياضة على شاطئ الساحل الشرقي في ساعات الصباح قبل بدء مهمته رسمياً مع كتيبة «النمور» من أجل التأقلم على أجواء الطقس الحارة، خاصة وأن انطلاقة الموسم الكروي ستكون في نهاية شهر أغسطس المقبل الذي تعتبر فيه درجات الحرارة لا تزال مرتفعة نسبياً.

أجواء أسرية

وأشاد ملابا بالأجواء الأسرية بين جميع أعضاء الفريق والحفاوة الكبيرة التي حظي منذ وصوله إلى الإمارات سواء من إدارة النادي أو اللاعبين أو حتى المجتمع الإماراتي إلى جانب الانطباع الإيجابي عن المكان باعتبار التجربة تعتبر الأولى له خليجياً وعربياً، مشيداً بحالة الانسجام السائدة بين الجميع في مرحلة الإعداد والتي دشنها التجمع الأول في كلباء، حيث التقى بزملائه الجدد آملاً أن يحقق الإضافة الفنية المطلوبة ويساهم في تحقيق طموحات وأهداف الفريق في الموسم المقبل، واختتم ملابا حديثه قائلاً إن لحظات رائعة جمعته بزملائه في الفريق السابق لا يمكن اختصارها في كلمات أو سطور وستظل راسخة في الأذهان، ويأمل أن تجمعه ذكريات أجمل مع فريقه الحالي اتحاد كلباء، متمنياً أن يحقق أهدافه في الموسم المقبل ويساهم في تلبية طموحات فريق اتحاد كلباء، الذي يعتبر من الفرق القادرة على تقديم مستوى مميز من الأداء عطفاً على الإمكانيات في الفريق مع وجود عناصر مميزة.