البلوشي: مواجهة الهلال صعبة ونتمنى الحسم في «زعبيل»

المصدر: دبي ـ خالد المهيري

أكد أحمد البلوشي مدير المكتب الإعلامي لنادي الوصل، أن المواجهة التي ستجمعهم مع نادي الهلال السوداني ضمن الدور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ستكون صعبة، نظراً لتميز كافة الفرق التي تشارك في البطولة.

وأضاف أحمد البلوشي في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»: نتمنى أن يحسم فريقنا النتيجة لصالحه في مباراة الذهاب على ملعب «زعبيل»، لكي تكون المهمة سهلة في الإياب، وتقدم البلوشي بالشكر الجزيل للاتحاد العربي لكرة القدم، على اختيارهم لنادي الوصل للمشاركة للعام الثاني على التوالي في البطولة بمسماها الجديد «كأس محمد السادس»، مثمناً جهود الاتحاد العربي في إنجاح النسخة الماضية «كأس زايد» التي تعد الأفضل على مر التاريخ، نتيجة الجوائز المالية الكبيرة، والمستوى التحكيمي، وكذلك الفرق التي شاركت فيها.

وقال البلوشي، إنه تمت إقامة ورشة عمل قبل بداية القرعة، للإطلاع على التحديثات الجديدة، والتي تضمنت زيادة عدد تسجيل الأجانب، إذ كان في الموسم السابق مقتصراً على 5 لاعبين فقط، مما يصب إيجابياً في مصلحة البطولة، وكذلك الأندية الإماراتية خاصة مع تغير اللوائح المحلية التي سمحت بمشاركة اللاعبين المقيمين.