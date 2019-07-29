الدماء الشابة تمنح الفوز للسماوي على باريوس الإسباني

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نجح السماوي في تحقيق الفوز على لوس باريوس الإسباني 2-1، في ثاني مبارياته الودية، ضمن معسكره الإعدادي للموسم الجديد بإسبانيا، بعد أن تعادل في مباراته الأولى إمام إلبالو بهدف لكل، وتمكن بني ياس بالدماء الشابة التي يعتمد عليها الفريق بشكل كبير، لبناء فريق المستقبل، من تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين عن طريق نجمه الشاب المتألق أحمد شحده، ومحمد كمعس، ويواصل الفريق مبارياته التحضيرية، بأداء مواجهتين يومي 2 و7 أغسطس المقبل في ختام المعسكر.

وحظيت المواجهة الإسبانية باهتمام كبير من قبل أصحاب الأرض الذين حرصوا على الترحيب ببعثة السماوي، مع حضور مالابا أنجيليس مونوز محافظ مدينة ماربيلا للقاء، حيث حظيت بترحيب من البعثة الإدارية لبني ياس، ممثلة في عبد الله الغيلاني رئيس اللجنة الفنية بالنادي، صالح إسماعيل مشرف الفريق الأول، واللذين قدما قميص النادي ممهوراً بتوقيع لاعبي الفريق، ودرع النادي هدية لها، وتقديراً لاهتمامها بالبعثة ومتابعتها للقاء، كما أفردت وسائل الأعلام الإسبانية مساحات واسعة لتغطية المباراة الودية، وتحدثت، عن وجود بعثة بني ياس في إسبانيا بطريقة إيجابية.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الألماني وينفريد شايفر، مواصلة الإعداد بتدريبات يومية متنوعة، بحوض السباحة والملعب وصالة الجمانيزيوم، وأبدى شايفر رضاه التام على سير البرنامج الإعدادي خلال الفترة الماضية، وتجاوب اللاعبين مع التدريبات.