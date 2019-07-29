البرنامج التدريبي للأندية يناقش قانون التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، بمقر مجلس دبي الرياضي، فعاليات البرنامج التدريبي لمنتسبي أندية دبي والشركات التابعة لها، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شرطة دبي، ويتواصل حتى يوم غدٍ، ويناقش البرنامج المادة 21 من القانون الخاص بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما يتناول موضوعات عن الوقاية والاستخدام الآمن لقنوات التواصل الاجتماعي، وأهمية المواقع والحسابات الرسمية في التواصل مع الجماهير، ودور الإعلام الرياضي في توعية الجمهور، والمبادئ الرئيسية لميثاق الجماهير الرياضية بالأندية، وخطط الاتصال الفعّالة مع الجماهير ودور روابط المشجعين وضابط الارتباط، ويتحدث كل من الإعلامي حسن حبيب نائب مدير قنوات دبي الرياضية، والإعلامي كفاح الكعبي ويتناولان موضوع دور الإعلام الرياضي في توعية الجماهير، كما يتحدث عدد من المتخصصين في وسائل الإعلام عن طرق النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها يناقش متخصصون من المجلس الوطني للإعلام القوانين والتشريعات المنظمة للتواصل الاجتماعي، ويتناول الملازم خالد تهلك من شرطة دبي موضوع الاستخدام الآمن لقنوات التواصل الاجتماعي.

ويتحدث في اليوم الثاني كل من الرائد عبدالله طارش من شرطة دبي عن دور ضابط الارتباط بالأندية، ويستعرض كل من أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة وعبير الخاجة مدير قسم الإعلام في مجلس دبي الرياضي المبادئ الرئيسية لميثاق الجماهير الرياضية بالأندية، فيما يناقش بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي خطط التواصل الفعّال مع الجماهير.