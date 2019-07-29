العين يختتم معسكر النمسا وينتقل إلى سلوفينيا

المصدر: النمسا- البيان الرياضي

اختتم فريق العين الأول لكرة القدم، صباح أول من أمس، المرحلة الأولى، من معسكره الخارجي بالنمسا، قبل أن تغادر البعثة العيناوية مساء اليوم نفسه، لتحط رحالها في سلوفينيا، مقر المرحلة الثانية، والتي تستمر حتى 13 من أغسطس المقبل، وأكد مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، مدير الفريق، أن صفوف «الزعيم» اكتملت بانضمام الثنائي لابا كودجو وعبدالرحمن مزيان، وشاركا في آخر تدريب للفريق بالنمسا.

وأضاف: التقارير الخاصة بمؤشر أداء اللاعبين من الجهاز الفني في المرحلة الأولى، كانت إيجابية، حيث مضت الترتيبات بمعسكر النمسا وفقاً للبرامج التدريبية، التي وضعها المدرب الكرواتي إيفان ليكو، والتي تخللتها برامج خاصة بالاستشفاء وأخرى بصالة الجمانيزيوم والسباحة والجاكوزي.

مردود جيد

وأوضح الصهباني أن الفريق أدى مباراتين وديتين في النمسا، الأولى كانت أمام الصف الثاني لفريق نادي سيلجي السلوفيني، واستدعى المدرب بالمقابل ستة لاعبين من فريق الرديف حتى يمنح الدوليين راحة، وبعض العناصر الذين يخضعون إلى برنامج تأهيل خشية تعرضهم للإصابة وكانت معدلات اللياقة والسرعة والانسجام عالية، أما المواجهة الثانية فخاضها الفريق، أمام بطل الدوري المقدوني فريق فاردار، والتي لم تكتمل بسبب الأمطار.

مشيراً إلى أن مدرب فاردار، أكد أنه شاهد مباريات فريق نادي العين في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات 2018، وأنه قدم وقتها نموذجاً مشرفاً لكرة القدم في قارة آسيا بصورة عامة ومنطقة الخليج وكرة القدم الإماراتية ، من خلال الأداء القوي الذي ظهر عليه أمام جميع أبطال قارات العالم، وأنه كان سعيداً بمواجهته ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد.

6 في التأهيل

وعن وضع اللاعبين الذين يخضعون لبرامج تأهيلية، قال الصهباني: جميع اللاعبين الذين يخضعون إلى برنامج تأهيل تحت إشراف طبيب الفريق والمعد البدني يعملون برغبة كبيرة والتزام وجدية وعددهم ستة لاعبين هم: محمد عبدالرحمن، محمد أحمد، بندر الأحبابي، ريان يسلم، علي الحيظاني ومحمد باصليب، وجاءت التقارير ونتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد أحمد أخيراً في زغرب الكرواتية مطمئنة، حيث منح الطبيب المعالج اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة في الحصص التدريبية الجماعية بداية من 15 أغسطس المقبل.

وأضاف: أكمل محمد عبدالرحمن برنامج التأهيل ودخل التدريبات الجماعية، ومن المتوقع أن يشارك في مباراة الفريق الودية الثلاثة في معسكر سلوفينيا، وأما بندر الأحبابي الذي تعرض للشد العضلي في معسكر المنتخب، فمن المقرر أن يدخل مع الفريق خلال عشرة أيام، في حين تقرر أن ينخرط ريان يسلم في التدريبات الجماعية بداية من المرحلة الثانية للإعداد، وكذلك علي الحيظاني، الذي تعرض لشد عضلي، أما حارس المرمى محمد باصليب فقد تعرض لإصابة في اليد ويخضع لبرنامج تأهيلي ومن المقرر أن يكملا برنامجهما قبل انتهاء المرحلة الثانية من المعسكر.