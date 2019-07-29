خليل خميس.. رسالة وداع لـ«الإمبراطور»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ودع النجم السابق لنادي الوصل خليل خميس أصدقاءه اللاعبين وجماهير ومحبي «الإمبراطور»، برسالة عاطفية نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال «هنا تنتهي حكاية ربطتني مع اللون الأصفر، شكراً من القلب لكل شخص شاركني وشاركته الثلاث سنوات، والفترة التي قضيتها في نادي الوصل.. أوقات ولحظات فرح وحزن لا تنسى مع إخواني اللاعبين والجمهور.. إخواني اللاعبين كنتم بمثابة العائلة والأخوة بكل المقاييس».

وأضاف «الجمهور الذي كان دائماً يدعم الفريق في كل الظروف.. كنتم ومازلتم أجمل الأمثلة في التشجيع.. مهما توافقنا أو اختلفنا يبقى الجمهور جزءاً من قلوبنا بالمحبة والمودة، وكلمة شكراً قليلة في حقكم جميعاً».

واختتم خليل خميس التغريدة قائلاً «الأيام علمتني كثيراً من الأمور في النادي، وسعدت أن أكون جزءاً من التجربة الاحترافية، وأمنياتي لكم بكل التوفيق في المرحلة القادمة».

وأعلن نادي الفجيرة رسميا يوم أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن عودة خليل خميس إلى صفوف فريق الكرة بـ «الذئاب» بعد قضائه 3 سنوات مع «الإمبراطور» الذي إنضم إلى صفوفه عام 2016، في صفقة قدرت بنحو 4 ملايين درهم لأربعة مواسم.