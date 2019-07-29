بيندر من «سيتي» إلى الجزيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن نادي الجزيرة تعيين البريطاني نيك بيندر بمنصب المدير التنفيذي الجديد للشؤون التجارية للنادي، ويتولى مسؤولية بناء وتعزيز العلاقات التجارية الخاصة بالنادي في كافة الميادين الرياضية، ويملك نيك بيندر سنوات طويلة من الخبرة ضمن مجموعة سيتي لكرة القدم، والتي تضم تحت مظلتها فريق مانشستر سيتي بالإضافة إلى 6 أندية حول العالم، حيث عمل كنائب للرئيس لإدارة الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وأشاد نيك بالإمكانات الهائلة التي يملكها نادي الجزيرة والقاعدة الشعبية الكبيرة التي يحظى بها، وأبدى سعادته بالعمل إلى جانب فريق الإدارة الذي يقوده المدير التنفيذي للمجموعة نيكولاس غارسيا.