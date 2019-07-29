الطقس يوقف تجربة كلباء المجرية

المصدر: متابعة - علي الظاهري

حرمت الظروف المناخية اتحاد كلباء من إكمال مباراته الودية أمام فريق زالايغيرسيغي المجري، بسبب تغير الطقس مع صافرة نهاية الشوط الأول، وتساقط الأمطار وحبات الثلج «البرد»، ما أدى إلى عدم استكمال المباراة التي تألق فيها المجري بالازس جوجاك بإحرازه هدفاً من ركلة حرة سددها من خارج منطقة الجزاء.

فيما سجل الفريق المجري هدفين، ومن المقرر أن يلعب اتحاد كلباء مباراتين وديتين قبل ختام معسكر الإعداد الخارجي في النمسا، أمام الوحدة والفتح السعوديين يومي 3 و8 أغسطس المقبل، ويستكمل الفريق تحضيراته عقب العودة إلى الدولة.