قوة «السامبا» تدعم خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

يدخل نادي خورفكان الموسم الجديد بدوري المحترفين متسلحاً بقوة «السامبا» على مستوى الجهاز الفني بقيادة البرازيلي كاميلي، بجانب ضمه الثلاثي البرازيلي بيسمارك فييرا (25 عاماً) لاعب القادسية السعودي بنظام الإعارة، وتعاقده مع روبسون دي باولا (25 عاماً) مدافع بني ياس السابق قادماً من بوافيستا البرتغالي، بالإضافة إلى المهاجم بيدرو جونيور (32 عاماً) القادم من فريق بويرام التايلاندي في صفقة انتقال حر، وسبق أن لعب الأخير في عدد من الدوريات الآسيوية الكبرى على غرار كوريا واليابان والصين وتايلاند.

ويتواجد اللاعبون الثلاثة مع الفريق حالياً بالمعسكر الخارجي، وكان خورفكان تعاقد قبيل التوجه للمعسكر الحالي بمصر مع البرازيلي رفائيل دودو الذي وقع أوراق اعتماده رسمياً بعد أن سجل هدف خورفكان الأول في مرمى اف سي مصر بعد الفوز بنتيجة 2 -1، بعد أن قدم أبناء الخور عرضاً قوياً نال استحسان الجهاز الفني بقيادة كاميلي، ويلاقي خورفكان فريق طلائع الجيش 31 الجاري والإنتاج الحربي 3 أغسطس المقبل.