بعثة قضاة الملاعب تصل ألمانيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصلت أمس بعثة قضاة الملاعب إلى مدينة نورمبيرغ الألمانية لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى التاسع من أغسطس المقبل بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً من الصف الأول استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وأكد مسلم الكثيري حرص ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة الكامل لقضاة الملاعب وسعيه إلى تطوير منظومة التحكيم باستقطاب محاضرين دوليين من أصحاب الخبرات الدولية والقارية لإلقاء محاضرات فنية وبدنية خلال فترة المعسكر، والذين اعتمد عليهم الاتحاد الدولي لكرة القدم وعيَنهم مؤخراً محاضرين للأطقم التحكيمية التي شاركت في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة - بولندا 2019.

وقال: «نجحنا في التواصل والاتفاق مع 4 محاضرين يتقدمهم السويسري مانويل نافارو مساعد مدير إدارة الحكام، مدير تطوير إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم»الفيفا«، والإسباني فرناندو غارسيا مستشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المشرف الفني على أكاديمية الحكام الآسيوية، والكولومبي أوسكار غروسيزك المحاضر الفني بالاتحاد الدولي، بالإضافة للبولندي غريغوري غروسيزك مدرب اللياقة البدنية بالفيفا».