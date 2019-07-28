شباب الأهلي يلتقي دوروغي المجري ودياً اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي تجاربه الإعدادية في معسكره الخارجي بسلوفاكيا بمواجهة فريق دوروجي المجري مساء اليوم في إطار تحضيراته للموسم الكروي الجديد، حيث من المقرر أن يبدأ شباب الأهلي منافساته في مسابقة كأس الخليج العربي يوم 23 أغسطس مع العين في استاد هزاع بن زايد.

وسيشرك المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مجموعة كبيرة من اللاعبين المنخرطين في المعسكر من أجل الاطمئنان على مستواهم، إضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين انضموا إلى تدريبات الفريق بعد انتهاء معسكر الأبيض في النمسا، وقال مدرب شباب الأهلي: «نحن نعمل بكل ما لدينا من جهد، وينتظرنا موسم طويل ومشاركات متعددة، واللاعبون يؤدون بمسؤولية كبيرة في المعسكر».

منافس قوي

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، أن فريقه سيكون منافساً قوياً على كل البطولات في الموسم المقبل، ولكن هذا لن يكون إلا من خلال العمل الجاد، وأثنى على الأجواء الإيجابية للمعسكر الخارجي الحالي للفريق في سلوفاكيا.

وأشار رودلفو «لدينا حالياً فترة إعداد مهمة، ونبذل خلالها جهداً كبيراً، ونحن نجد تجاوباً كبيراً من اللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد خلال المعسكر الخارجي المقام حالياً في سلوفاكيا، والذي يسير بشكل جيد، وفي الحقيقة البيئة المحيطة بالمعسكر، تساعدنا كثيراً في أداء مهمتنا، ودرجة الحرارة مناسبة للتدريبات».

واختتم أروابارينا، قائلاً: «نتمنى أن ننجز الموسم المقبل عملاً ناجحاً، ونحقق من البطولات ما يسعد الجمهور، وأن نكون منافسين على كل البطولات، والمهم العمل على تحقيق هذا بالجهد المبذول».

الدفاع عن اللقب

الجدير بالذكر أن شباب الأهلي، مطالب الموسم المقبل، بالدفاع عن لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، مع المنافسة بقوة على درع دوري الخليج العربي، والسعي للفوز بكأس سوبر الخليج العربي، في المباراة التي تجمعه مع الشارقة بطل الدوري، قبل انطلاقة مباريات الدوري في الموسم المقبل، مع العودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

وكان شباب الأهلي واصل تدريباته خلال معسكره التحضيري الذي يقيمه في سلوفاكيا حيث ركز المدرب رودلفو في تدريباته على اللياقة البدنية عبر محطات شاقة، واشتملت على تدريب السرعات والقوة، حتى يظهر جميع اللاعبين بمستوى طيب قبل انطلاقة منافسات الموسم الجديد.