الوحدة ينفي انتقال دي سوزا إلى الصين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها البرازيلي ليوناردو دي سوزا نجم فريق الوحدة أن الإصابة التي تعرض لها خلال تدريب الفريق يوم الخميس الماضي في الساق عبارة عن كدمة خفيفة لن تمنعه التواجد في مباراتي الفريق أمام النصر السعودي يومي 5 و 12 أغسطس المقبل في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

وقال النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الفحوصات بينت سلامة دي سوزا وأن إصابته خفيفة تتطلب راحة قصيرة مدتها 72 ساعة، ويتوقع أن يشارك اللاعب في تدريب اليوم أو الغد الذي يسبق مباراة الفريق الودية أمام اتحاد جدة الثلاثاء المقبل ضمن تحضيراته للآسيوية والمنافسات المحلية.

عرض الصين

وفي سياق متصل نفى الوحدة الأخبار التي تحدثت عن انتقال ليوناردو دي سوزا إلى الدوري الصيني، والتي قالت إن النجم البرازيلي تلقى عرضاً من أحد الأندية وأن الصفقة شارفت على الانتهاء، وقال النادي إن هذه المعلومات غير صحيحة، مؤكداً أن دي سوزا سيواصل مشواره مع الفريق وأن انتقاله إلى الدوري الصيني مجرد شائعات.

ودعت إدارة النادي وسائل الإعلام والجماهير إلى تحري الدقة فيما يتعلق بأخبار النادي، مشددة على ضرورة الاعتماد على المركز الإعلامي بالنادي ليكون مرجعاً للأخبار الرسمية فيما يختص بكل أخبار النادي والفريق الأول لكرة القدم.

وفي السياق واصل «أصحاب السعادة» تحضيراته لمباريات الموسم التنافسية على ملعبه في أبوظبي وسط اهتمام كبير من الجهازين الإداري والفني، وأدى الفريق حصة تدريبية مغلقة مساء أمس أمام وسائل الإعلام والجماهير بهدف المزيد من التركيز.

وأكد عبد السلام جمعة مشرف فريق الوحدة، أن المرحلة الثانية من الإعداد تمضي بشكل جيد بعد المكاسب العديدة التي خرج بها الفريق من معسكر هولندا، ذاكراً أن اللاعبين يتدربون بروح معنوية عالية ويتميزون بالإصرار ما يعكس رغبتهم القوية في الظهور الجيد خلال الموسم الجديد.

وقال جمعة: الفريق تنتظره العديد من التحديات بداية بالبطولة الآسيوية والموسم المحلي الذي يتضمن 3 منافسات قوية لذلك الجميع يسعى للاستفادة من الفترة الحالية عبر التحضير الجيد ليكون الفريق في كامل الجاهزية قبل انطلاق المباريات الرسمية حتى يتمكن من تحقيق النتائج الإيجابية التي ترضي التطلعات والقاعدة الجماهيرية للنادي.