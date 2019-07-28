عجمان يلتقي الزمالك والإسماعيلي في معسكر مصر

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

تعود إلى الدولة مساء اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان بعد انتهاء المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي في ألمانيا والذي استمر أسبوعين بمدينة «بادغوغن»، وسيخلد اللاعبون لراحة قصيرة ثم يغادر الفريق مرة ثانية لإكمال معسكره الخارجي في مصر في الفترة بين 30 يوليو الحالي حتى العاشر من أغسطس المقبل في مدينة 6 أكتوبر، لخوض 4 تجارب قوية أمام منافسين معروفين الزمالك والإسماعيلي والمصري والمقاولون العرب.

وسيركز الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي على تثبيت تشكيلة الفريق للموسم الجديد استعداداً لخوض أولى مباريات الموسم، أمام حتا في كأس الخليج العربي يوم 22 من أغسطس المقبل باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان.

وأكد المدير الفني أيمن الرمادي في تصريحات تليفونية لـ «البيان الرياضي» أن معسكر ألمانيا كان جيداً وتم التركيز فيه على حصص تدريبية صباحاً ومساء بمشاركة جميع اللاعبين، وتم تخصيص الفترة الصباحية للتدريب في الصالة الرياضية من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية، وتركزت تدريبات الفترة المسائية على العمل الفني وخلق التجانس بين اللاعبين، وقال إن الجهاز الفني يركز على زيادة التفاهم بين عناصر الفريق، سواء من المواطنين أو الأجانب.

وأشار الرمادي إلى أهمية المعسكر الثاني في مصر نظراً لخوض تجارب قوية، وأشاد الرمادي بالترتيبات التي قامت بها إدارة النادي والمتابعة الدقيقة لإدارة البعثة في ألمانيا لكل كبيرة وصغيرة مما انعكس إيجاباً على نجاح المعسكر.