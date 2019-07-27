حتا يفوز على زفيزدا البوسني 2-0 في صربيا

المصدر: بلغراد - البيان الرياضي

حقق الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا، الفوز على فريق زفيزدا البوسني بهدفين مقابل لا شيء، تحت أنظار ومتابعة من سفارة الإمارات في البوسنة، للمباراة، التي احتضنها المركز الأولمبي بالعاصمة الصربية بلغراد، في ثالث التجارب الودية للإعصار استعداداً للموسم الجديد.

سجل هدفي حتا البرتغالي فالنتيني ريكاردو من ضربة جزاء وزميله ماهر جاسم من ضربة جزاء أيضاً.

وشهد المباراة سفير الإمارات لدى صربيا مبارك سعيد الظاهري، والذي تم تكريمه من قبل علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، بحضور عبدالرحيم عبيد البدواوي نائب رئيس مجلس الإدارة وعلي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي للنادي مشرف الفريق الأول للكرة.

وكان «الإعصار» تعادل في أول تجربتين أمام فريق نادي زيمون الصربي بهدف لمثله، وحقق النتيجة ذاتها في المباراة الودية الأولى أمام فريق بورغا في معسكر الإعداد الخارجي.