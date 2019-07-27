شيوتاني: البطولات لا تتحقق بالكلام

المصدر: النمسا- البيان الرياضي

قال «الدولي»، الياباني، تسوكاسا شيوتاني، لاعب فريق نادي العين: إن تحضيرات فريقي للموسم الكروي الجديد تمضي بصورة جيدة، والأجواء في معسكر الفريق الخارجي بالنمسا تحفز الجميع على العطاء والعمل بقوة وجدية وروح الفريق الواحد، من أجل تحقيق أهدافنا في موسم مليء بالتحديات.

وحول ترشيحات فريقه للمنافسة على جميع الألقاب، قال: «الأندية الكبيرة قبل بداية كل موسم تكون مرشحة لحصد البطولات، والواقع الذي يعرفه جيداً كل لاعب منتمٍ لنادٍ كبير، أن حصد البطولات لا يمكن أن يتحقق بالكلام أو بلغة الترشيحات والتوقعات، بل بمضاعفة جهود فريق متكامل في المرحلة الحالية من الإعداد وسقف الطموحات مرتفع جداً لدى جميع لاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير، وهدف العين واضح في كل موسم ويكمن في حصد كل البطولات، وكما تعلمون أن صفوف الفريق مدججة بعدد كبير من الدوليين وكل منهم يسعى إلى المحافظة على الشارة الدولية، من خلال التواجد ضمن قائمة منتخب بلاده وأعد نفسي واحداً منهم بالتأكيد.

وتابع: أعلن العين قبل نهاية الموسم الماضي للجميع عن رغبته الواضحة في تحقيق أهدافه الكبيرة والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والخارجية، من خلال الاحتفاظ باللاعبين الذين دخلوا فترة الستة أشهر بالإضافة إلى العمل على استقدام عناصر مميزة من مواطنين وأجانب، الأمر الذي يعزز من شعورنا بالمسؤولية تجاه الشعار، ويدفعنا إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الطموحات المرجوة ومعانقة المجد القاري باستعادة لقب دوري أبطال آسيا لخزينة العين النادي الذي لا يعرف المستحيل.

ورداً على سؤال حول أبرز المكتسبات التي حققها منذ انضمامه لصفوف العين في الموسمين الماضيين، قال: «حققت مكتسبات كبيرة منذ أن انضممت لهذا النادي الكبير، أهمها أنني أعيش في دولة الإمارات وتعرفت على معدن إنسان هذا البلد الطيب المتمسك بعاداته وتقاليده وموروثاته الثقافية، لذلك تجد كل من يعيش على أرض الإمارات يحرص على تجسيد قيم التسامح والمحبة والسلام، كما تعلمت بعض المفردات العربية الأكثر تداولاً في ما بيننا كوننا لاعبين، بالإضافة إلى تعلم اللغة الإنجليزية، هذا على الجوانب الثقافية والاجتماعية، ولكن الانضمام للعين عزز من رصيد إنجازاتي في عالم كرة القدم من خلال البطولات التي حصدتها مع الفريق واللعب في كأس العالم للأندية، فضلاً عن العودة لقائمة منتخب بلادي اليابان، لذلك المكاسب التي حققتها مع العين لا حصر لها».

وعن المركز التدريبي الذي أسسه أخيراً، قال: «لن أذيع سراً إن قلت لكم إن هذا المشروع كان حلماً بالنسبة لي منذ فترة طويلة، والهدف الرئيسي منه يكمن في المساهمة على ترسيخ مفهوم الفرحة والسعادة بين الأطفال، خصوصاً الذين يستمتعون بممارسة كرة القدم وشخصياً أؤمن بأن التأسيس الجيد للاعب في عالم كرة القدم، أمر مهم جداً، لذلك حرصت على تأسيس مدرسة شيوتاني لكرة القدم».