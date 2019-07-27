محمد خلفان: الشارقة بوابتي لتحقيق البطولات

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

أكد لاعب الفجيرة محمد خلفان، المنتقل إلى نادي الشارقة في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين، أن فريق الشارقة سيكون بوابته لتحقيق البطولات، وهو يعلم جيداً أن فريق الشارقة هو بطل النسخة الماضية من دوري الخليج العربي، وهو ما يجعله يضاعف من جهوده مع زملائه اللاعبين لتحقيق الأفضل في هذا الموسم.

ولفت إلى أن كرة القدم لعبة جماعية تتطلب تعاون الجميع في إطار منظومة واحدة لتحقيق الأهداف، وهو ما يسعى إليه في إطار العمل الجماعي لأن يكون الشارقة هو الأفضل في النسخة المقبلة من دوري الخليج العربي، ويحافظ على لقبه الذي حصده الموسم الماضي بجهد وعرق لاعبيه.

وأكد محمد سعيد بوزنجال مشرف الفريق الأول ورئيس بعثة فريق الشارقة في هولندا، أن الفريق يؤدي تدريباته في أجواء جيدة وبروح معنوية عالية في إطار التحضيرات الجادة لموسم تنافسي قوي.

وأعرب بوزنجال عن شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي الشارقة بقيادة اللواء سالم عبيد الشامسي وإلى مجلس إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم، بقيادة محسن مصبح، لما بذلوه من جهود في تهيئة معسكر الفريق في هولندا، ومشيداً باللاعبين وبالروح التي أظهروها في المعسكر، ومؤكداً وصول خماسي الفريق الدولي في التوقيت المحدد والمتفق عليه مسبقاً، ومشيراً إلى أن الكل اندمج في التدريبات وصاروا في جاهزية عالية.