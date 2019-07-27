«قضاة الملاعب» يتوجهون إلى ألمانيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

يغادر قضاة الملاعب دبي اليوم متوجهين إلى ألمانيا، لبدء مرحلة الإعداد الثانية من خلال معسكر خارجي لمدة أسبوعين، استعداداً للموسم الكروي الجديد، الذي ينتظر فيه الحكام العديد من التحديات القوية سواء على الصعيد المحلي أو البطولات الخارجية، ومن المقرر أن ينطلق بداية من 22 أغسطس المقبل من خلال مسابقة كأس الخليج العربي، يليه بطولة دوري الخليج العربي، بداية من 19 سبتمبر المقبل.

يبدأ بمعسكر حكام الفريق الأول في مدينة نورنبرغ الألمانية للفترة من 27 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً. وتم توجيه الدعوة لأربعة من نخبة المحاضرين الدوليين على المستويين الفني والبدني محاضرين للمعسكر.

3 مجموعات

ويشارك في فترة الإعداد الثانية الحكام الدوليون والأولى وكل من يدير مباريات فرق الرجال، حيث تم تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات وتضم المجموعة الأولى التي تغادر اليوم حكام الفريق الأول، ويختصون بإدارة مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى إلى جانب مشاركتهم في إدارة المباريات الخارجية والمباريات الودية للمنتخبات، وتضم المجموعة الثانية التي ستغادر في وقت لاحق إلى معسكر خارجي أيضاً، الحكام الواعدين ويختصون بإدارة مباريات دوري الخليج العربي تحت 21 سنة ودوري الدرجة الثانية ويشاركون في إدارة بعض مباريات كأس الخليج العربي، بينما شملت المجموعة الثالثة حكام المراحل السنية والمستجدين في إدارة مسابقات دوري المراحل السنية تحت 13 سنة وصولاً لمسابقة الدوري تحت 19 سنة.

تقنية الفار

كما ستقوم لجنة الحكام بتدريب وتأهيل الحكام المساعدين الدوليين من خلال عقد دورات مكثفة بالفترة المقبلة لزيادة عدد الحكام المرخص لهم بإدارة مباريات تقنية الفيديو «VAR»، بحيث يكون في غرفة تقنية الفيديو حكم ثالث يكون مسؤولاً عن رصد حالات التسلل، بالإضافة إلى العمل على زيادة وتطوير قطاع مُقيَمي الحكام.

كما سيتم عقد دورة تقنية حكم الفيديو في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس، تحت إشراف المحاضر الدولي ديفيد إليراي المدير الفني للمجلس الدولي التشريعي لكرة القدم (IFAB) وبتواجد الشركة المنفذة للتقنية، إضافة لعقد ورشة عمل لمقيمي الحكام في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس.