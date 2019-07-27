بني ياس يواجه لوس باريوس ودياً اليوم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

يخوض فريق بني ياس مباراته الودية الثانية في معسكره بإسبانيا عند التاسعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات ضد صاحب الأرض لوس باريوس، بعد أن أدى مباراته الأولى الأسبوع الماضي أمام إلبالو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسيخوض مباراتين مقبلتين ضد غرناطة وماربيك يومي 2 و7 أغسطس المقبل في ختام معسكره الإعدادي للموسم الجديد، الذي يشهد تغييراً كبيراً في عناصر تشكيلته الأساسية بعد استغنائه عن 7 من عناصره المهمة، ونجومه البارزين من بينهم 3 لاعبين أجانب في خطوة، يستهدف بها النادي بناء فريق شاب للمستقبل، يستطيع أن يحقق به تطلعات جماهيره.

وتميز معسكر السماوي بالمعنويات العالية والتدريبات اليومية الجادة التي اشتملت على تمارين السباحة والجيمنيزيوم وتدريبات الكرة بالملعب من لياقة بدنية وجمل تكتكية وبقية النواحي الفنية، ومنح الألماني وينفريد شنايفر المدير الفني الجديد للفريق لاعبيه راحة، أول من أمس، بعد ضغط التدريبات السابقة، وتم الاستفادة من فترة الراحة في رحلة ترفيهية لرفع المعنويات والخروج من أجواء المعسكر، وأدى الفريق أمس تدريباً ختم به إعداده للقاء اليوم. من جانبه أشاد مزروق المنصوري مدير الفريق بالتدريبات السابقة وأجواء المعسكر، مؤكداً أن اختيار إسبانيا لإقامة الإعداد كان قراراً موفقاً.

باتوزي

وانضم اللاعب الجنوب أفريقي إياندا باتوزي إلى معسكر السماوي في إسبانيا، والذي تأخر عنه بسبب عدم حصوله على الفيزا، وكان السماوي قد تعاقد مع باتوزي مؤخراً بترشيح من المدرب الألماني الذي سبق له أن درب اللاعب مع ناديه الأسبق الاستقلال الإيراني.