الهلالي: الظفرة ينتظره تحدٍ كبير

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد سالم حسن الهلالي مشرف الظفرة أن فريقه ينتظره تحد كبير في الموسم الجديد لتحقيق نجاحات إضافية ترضي تطلعات الجماهير، مشيراً إلى أن كل لاعبي الفريق يدركون جيداً التحدي الذي ينتظرهم لذلك يتدربون حالياً في معسكر ألمانيا بكل قوة وبروح معنوية عالية.

وقال: إن نجاح الفريق في الوصول لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة خلال الموسم المنصرم يرفع من درجات طموحه وجعله أكثر حرصاً على تحقيق إنجاز مماثل مع البحث عن الأفضل في المرحلة المقبلة.

وأضاف: أيضا في الدوري الفريق قدم مستويات جيدة في الموسم الماضي، لكن الإصابات العديدة أثرت على نتائجه في بعض المباريات، ونأمل أن يكون الموسم الجديد أفضل في استقرار التشكيل والنتائج في مختلف المنافسات المحلية.

وقال الهلالي في تصريحات لـ «البيان الرياضي» من ألمانيا إن الأجواء إيجابية جداً داخل المعسكر ووسط كل أفراد البعثة وهناك اهتمام كبير بفترة الإعداد الحالية للاستفادة منها على الوجه الأمثل وقال: كل الاحتياجات متوفرة في المعسكر والجميع يشارك بإصرار وعزيمة، الوضع جيد حتى الآن ومطمئن ومبشر بتقديم موسم متميز وهذا ما نتفاءل به جميعاً.

المرحلة الثانية

واستطرد مشرف الظفرة قائلاً: نحن في مرحلة الإعداد الثانية بعد أن تدرب الفريق 9 أيام في أبوظبي قبل الحضور إلى ألمانيا، هناك تطور في اكتساب اللياقة البدنية والجمل التكتيكية، المدرب رازوفيتش وطاقمه المعاون يعملون في أكثر من اتجاه ويبذلون مجهوداً كبيراً لتجهيز اللاعبين للموسم.