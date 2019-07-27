قرعة كأس محمد السادس الليلة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تجرى في الثامنة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة ممثلي 32 نادياً عربياً، وقام الاتحاد العربي بتصنيف الفرق المشاركة وتم اختيار ممثلي الإمارات «الجزيرة والوصل» ضمن أندية المستوى الأول، الذي يضم النجم الساحلي «حامل اللقب»، الترجي، الوداد والرجاء وأولمبيك أسفي «المغرب»، الإسماعيلي والاتحاد السكندري «مصر»، شباب قسنطينة ومولودية الجزائر «الجزائر»، الشباب والاتحاد «السعودية»، الشرطة والقوة الجوية «العراق»، والجيش السوري، فيما ضم التصنيف الثاني بقية الفرق، وتراعي القرعة عدم مواجهة ناديين من دولة واحدة في الدور الأول.

يحضر القرعة محمد سرور رئيس قسم المسابقات ممثلاً عن اتحاد الكرة، وأحمد سعيد مشرف فريق الجزيرة، وأحمد البلوشي المسؤول الإعلامي لنادي الوصل،

وتبدأ منافسات البطولة أغسطس المقبل، وهي النسخة الثانية من البطولة العربية للأندية التي انطلقت العام الماضي بعد التحديث والتطوير، تحت اسم كأس زايد للأندية الأبطال وفاز بلقبها النجم الساحلي التونسي بعد تغلبه 1-0 على الهلال السعودي في المباراة النهائية باستاد هزاع بن زايد.

ويُعقد على هامش حفل القرعة ورشة عمل للأندية المشاركة، تتضمن شرحاً لأبرز التفاصيل ولوائح البطولة، على أن تتاح أمام الأندية المشاركة فرصة تحديد موعد مباريات الذهاب والإياب وفقاً لتوقيتات مرنة، أسوة بنسخة الموسم الماضي.

وشهدت البطولة في نسختها الأولى جوائز مالية ضخمة، وحصل البطل على 5.7 ملايين دولار، والوصيف على أربعة ملايين وصاحب المركز الثالث على 1.5 مليون دولار.