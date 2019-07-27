«الإمبراطور» يواجه كايسري سبور ودياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي الوصل رسمياً عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن أولى مباريات فريق الكرة الودية في معسكر النمسا وستكون أمام فريق كايسري سبور التركي يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق من 7 إلى 8 مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي في انتظار ما تسفر عنه نتيجة القرعة في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والمقرر إقامتها اليوم، والتي تحدد وجهة الفريق عقب نهاية المعسكر في النمسا، إما بالعودة إلى الإمارات، أو بالتوجه مباشرة إلى الدولة مستضيفة مباراة ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.