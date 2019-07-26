حميد يوسف: «الإمبراطور» سينافس على كل البطولات

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكد حميد يوسف مدير فريق الكرة بنادي الوصل في تصريحات تلفزيونية، أن «الإمبراطور» سينافس الموسم المقبل على جميع البطولات عقب التعاقدات التي قام بها الفريق، وليس هناك وعود بالتركيز على بطولة معينة وقال: «إن النتائج السلبية للفريق الموسم الماضي، استوجبت علينا التغيير والقيام بتعاقدات جديدة»، مشيداً في الوقت ذاته بالمدرب الروماني لورينت ريجيكامب.

صفقات

وتطرق حميد يوسف إلى صفقات «الإمبراطور» الجديدة قائلاً: «صفقات الوصل لم تكن كثيرة ولكنها نوعية، خاصة صفقة حبوش صالح القادم من نادي بني ياس والذي يعد لاعباً مميزاً، كما أن هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين غادرت الفريق بطلب من المدرب بهدف الاعتماد على اللاعبين الشباب».

اعتماد

وقال: «إن النادي يفضل الاعتماد على أبناء النادي الجيدين، أفضل من التعاقد مع لاعبين كبار بمبالغ عالية ولا يقدمون أية إضافة».

وعن بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أكد حميد يوسف أن مشاركة «الإمبراطور» في كأس زايد للأندية الأبطال الموسم الماضي كانت جيدة للغاية، ولكن الإصابات الكثيرة أثرت علينا، بالإضافة إلى ضغط المباريات في بطولة الدوري.

استفادة

وأضاف: «الفريق استفاد كثيراً من المشاركة في النسخة الماضية للبطولة، والعودة للمشاركة فيها هذا الموسم هو أمر جيد للفريق».

وقال: في كل شهر قد نلعب مباراة في البطولة العربية، وبالتالي ضغط المباريات سيكون مناسباً، ونتمنى أن نوفق في عملية الإعداد البدني للاعبين، ويكون هناك تدوير في جميع البطولات.