الرميثي: «الانضباط» مؤشر إيجابي قبل مواجهة النصر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

اطمأن أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، على استعدادات الفريق وجاهزية اللاعبين لمباراتيه أمام النصر السعودي يومي 5 و12 أغسطس المقبلين في مرحلة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، من خلال لقائه اللاعبين في تدريبات أول من أمس، بحضور خالد الهنائي المدير التشغيلي للنادي، والجهازين الإداري والفني.

وأشاد الرميثي بانضباط اللاعبين خلال معسكر هولندا، وفق التقرير الذي قدمه المدير الفني للفريق، ذاكراً أن المدرب أشاد بانضباط الجميع وجديتهم في التدريبات، معتبراً أن ذلك مؤشر إيجابي للظهور الجيد في التحديات المقبلة التي تنتظر الفريق بداية بمباراتي النصر السعودي.

تركيز

وقال أحمد الرميثي في تصريحات لـ «البيان الرياضي»: «خلال اللقاء عززنا الثقة وسط اللاعبين لأن الثقة أساساً موجودة، وطالبنا بالمزيد من التركيز والعمل الجاد حتى يتمكن الفريق من تحقيق طموحه وأهدافه، مع التأكيد على وجود الدافع القوي لتحقيق الانتصارات، والحافز موجود بدليل تجاوب اللاعبين مع إقامة المعسكر مبكراً، وبعد فترة قصيرة من انتهاء الموسم الماضي، وكلها إيجابيات تحسب للاعبين».

وأكد الرميثي، أن المرحلة المقبلة لا تقل أهمية عن المعسكر الخارجي، خاصة أنها تسبق مباريات البطولة الآسيوية، مبيناً أهمية مواصلة التركيز والجدية في التدريبات، والعمل على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية حتى يتمكن الفريق من الظهور الجيد.

فرق قوية

وعن مواجهة فريق النصر السعودي الذي يقدم مستويات متميزة قال الرميثي: «كل الفرق المتأهلة إلى دور 16 الآسيوي قوية، وأثبتت وجودها واستحقت بلوغ هذه المرحلة ونحن نحترمها، ومن أراد مواصلة المشوار عليه اللعب بجدية والاجتهاد من أجل تحقيق هدفه الذي يسعى إليه».

وانتقد رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة إقامة مباريات دور الـ 16 في التوقيت الحالي، ذاكراً أن الاتحاد الآسيوي كان عليه مراعاة فصل الصيف والرطوبة العالية في غرب آسيا، وأنه أخطأ بإقامة المباريات في هذا التوقيت وقال: «في النهاية يجب علينا التعامل مع هذا الطقس من حرارة ورطوبة، وأن نلعب في كل الظروف خاصة أنها ستكون على الفريقين، لكن يجب مستقبلاً مراعاة هذا الوضع وتحديد مواعيد مناسبة لأداء المباريات».

انضمام عوانة

ينضم فواز عوانة لاعب وسط الوحدة المعار من بني ياس، إلى تدريبات الفريق اليوم بعد عودته، أمس، من معسكر «السماوي» بإسبانيا للالتحاق بفريقه الجديد الذي استعان بخدماته لمباريات المرحلة المقبلة.