ليكو: سعادتي كبيرة بـ«رديف العين»

المصدر: النمسا- البيان الرياضي

أعرب الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين عن سعادته بأداء لاعبي فريقه في أول مباراة ودية بالمعسكر الخارجي أمام فريق سيلجي السلوفيني، وقال: النتائج في مثل تلك المباريات ليست مهمة، ولكنها تعكس رغبة وجدية اللاعبين في تحقيق النتائج القوية سواء كانت مباراة رسمية أو ودية أو حتى حصة تدريبية، والجميع نجحوا في التطبيق الجيد للتوجيهات الفنية، واستدعيت 6 لاعبين من الرديف للمشاركة في المباراة الودية ودفعت بهم في الشوط الثاني وكنت سعيداً بالمستوى الذي ظهروا به لأن هدف تنظيم مثل تلك المباريات الودية هو الوقوف على إمكانات جميع العناصر التي من الممكن الاستعانة بهم خلال تحديات الموسم الجديد.

ورداً على صحة التصريحات المنسوبة له في بعض وسائل الإعلام حول عدم رغبته في عودة عمر عبدالرحمن لصفوف الفريق، قال: أرفض استخدام اسمي في الترويج للشائعات لأنه تصرف غير أخلاقي، ويفقد المؤسسة الإعلامية مصداقيتها وللأسف لا أستطيع القراءة باللغة العربية في الوقت الحالي، وعموماً لا أفضل التعامل مع غير الملتزمين بشرف وأخلاقيات مهنتهم ومروجي الأكاذيب وأحرص دائماً على التجاوب مع أسئلة الإعلاميين.

وأضاف: عمر عبدالرحمن يمتلك إمكانات فنية عالية، وشخصياً لم أتحدث لأي وسيلة إعلامية حول عودته إلى قائمة الفريق ولا عن مدى جاهزيته، والعين يمتلك قنواته الإعلامية الرسمية التي ترافق الفريق في كل مكان من أجل نقل الحقائق بشفافية ومصداقية للمهتمين بأخبار هذا النادي الكبير.

وفي السياق، أشاد عصام عبدالله، إداري فريق الكرة، بمستوى فريق العين في مباراته أمام سيلجي السلوفيني، وقال: التجربة كانت جيدة والمؤكد أن التدرج في تحديد مستوى المباريات خلال فترة الإعداد الخارجي مهم، وحقق الفريق المكاسب المطلوبة من اللقاء الودي.

وتابع: المعسكر يمضي وفقاً للبرنامج المقرر، ويوجد التزام كبير وجدية ورغبة قوية في الخروج من هذه المرحلة المهمة بالمكاسب المرجوة.

وحول أهداف النادي في الموسم الجديد، قال: الهدف واضح، بالأسماء الموجودة حالياً والجميع تعاهدوا على تقديم موسم استثنائي محلياً وقارياً.

وأضاف: جمهور العين يمثلون العمود الفقري لـ»الزعيم»، وخط الدفاع الأول عن الفريق في الموسم الجديد، سواء من على المدرجات أو خلف الشاشات بمواقع التواصل الاجتماعي وثقتنا كبيرة بهم لتعزيز الطموحات.