وديّة لعجمان في ألمانيا و4 في مصر

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

يبدأ الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي عجمان خلال المعسكر الخارجي في مدينة 6 أكتوبر بمصر من 30 الجاري إلى العاشر من أغسطس المقبل، تثبيت تشكيلة الفريق للموسم الجديد، ويركز الجهاز الفني بالمعسكر الحالي في ألمانيا بمدينة «بادجوجن» على الجانب البدني ووصول اللاعبين للجاهزية المطلوبة، وتقرر الاكتفاء بتجربة واحدة في ألمانيا بعد تعذر خوض مباراة مع طرابزون التركي قبل 3 أيام، مقابل 4 مباريات في معسكر مصر أمام كل من الزمالك والإسماعيلي والمصري والمقاولون العرب، وتعود بعثة الفريق من ألمانيا الأحد المقبل، ويحصل الفريق على راحة 48 ساعة قبل التوجه إلى مصر الثلاثاء.

وأكد محمد عدلي المدرب المساعد للفريق أن الفريق يتدرب مرتين يومياً في معسكر ألمانيا وتم تخصيص الفترة الصباحية رفع معدلات اللياقة ، والمسائية للتركيزعلى النواحي الفنية وخلق التجانس بين اللاعبين من المواطنين أو الأجانب.

وأشار إلى اكتمال صفوف الفريق بوجود الرباعي الأجنبي في المعسكر، وهم البرازيلي فييرا، والمالي دومبيا، والغاني أوسو، والنيجيري مينشا.