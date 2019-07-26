شباب الأهلي يتعاقد مع البرازيلي بيريرا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعاقد نادي شباب الأهلي مع البرازيلي ويسلي بيريرا، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، وسيتم قيده ضمن فئة المقيمين بقائمة الفريق للموسم الجديد، وتعد صفقة بيريرا، الثانية لإدارة شباب الأهلي، ضمن الخطة المرسومة لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد، بعد التعاقد مع اللاعب يوسف جابر في صفقة انتقال حر.

الجدير بالذكر، أن شباب الأهلي لديه مشاركات مهمة في الموسم المقبل، وفي مقدمتها دوري أبطال آسيا، إلى جانب دفاعه عن لقبي كأس صاحب السمـو رئـيس الدولـة، وكأس الخليج العربي، مـع المنافسة علـى درع وكـأس سوبــر دوري الخليج العربـي.